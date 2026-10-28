19 души са задържани при специализирана полицейска операция срещу организирана престъпна група за трафик на мигранти през България. Акцията е проведена на 27 октомври от служители на дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ към Главна дирекция „Гранична полиция“.

Разследването е по досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура. Според събраните данни престъпната мрежа е действала от март тази година.

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Участниците в групата са организирали незаконното влизане на мигранти в страната, като са използвали специално изградени тайници в товарни автомобили. След това мигрантите били настанявани в квартири в София, откъдето са извозвани към държави от Западна Европа с автомобили и камиони, оборудвани с тайници.

Снимка: МВР

При операцията на територията на София, както и в Софийска, Пернишка, Силистренска и Благоевградска област, са задържани 19 души - сирийски и български граждани. Извършени са процесуално-следствени действия на пет адреса и в два автомобила. Разпитани са свидетели, а материалите са докладвани на наблюдаващия прокурор.

Снимка: МВР

Четирима души - трима сирийски граждани със статут на постоянно пребиваващи в България и един българин, са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група и трафик на мигранти. На тях е наложено задържане за срок до 72 часа.

Един от предполагаемите организатори, сирийски гражданин, е привлечен задочно, тъй като се укрива извън страната.

Разследването по случая продължава.

Редактор: Георги Иванов