Мащабна международна полицейска операция срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация завърши с 27 ареста и установяването на 248 жертви и потенциални жертви. В акцията, която обхвана 34 държави, се включиха и служители на българската Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Операцията се проведе между 14 и 20 септември 2026 г. под ръководството на Швеция, с участието на Европол и Европейската служба по труда. Тя е част от дейностите на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминалните заплахи.

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В продължение на седмица полицейски служители, гранични власти, трудови инспектори, представители на социалноосигурителните институции и данъчните администрации извършваха съвместни проверки в сектори с повишен риск от експлоатация. Сред тях са строителството, селското стопанство, хотелиерството, салоните за красота и масажните студиа.

В акцията са участвали общо 16 031 служители, които са извършили 137 810 проверки на хора, обекти, превозни средства и документи.

В резултат са задържани 27 души, заподозрени в трафик на хора, като 74% от тях са мъже. Сред заподозрените има граждани на Унгария, Виетнам, Черна гора и Нидерландия. Още 86 души са арестувани за свързани престъпления, включително нарушения, свързани с незаконна заетост и проституция.

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Разследващите са установили 248 жертви и потенциални жертви на трафик, предимно граждани на Виетнам, Китай, Индия и Филипините. Образувани са и 182 нови разследвания.

Данните от международната операция показват, че близо три четвърти от установените жертви и потенциални жертви са мъже. Най-голям е делът на експлоатираните в строителството – 28%, следван от хотелиерството с 21% и селското стопанство с 8%.

При жените случаите на експлоатация са установявани най-често в салони за красота и масажни студиа. Проверките са разкрили и случаи на трафик с цел сексуална експлоатация, принудителна просия и експлоатация при полагане на домашен труд.

Особено тревожен е делът на непълнолетните, които представляват 5% от установените жертви и потенциални жертви. Децата са били експлоатирани чрез принудително просене, работа в строителството и сексуална експлоатация.

Международната операция е част от усилията на европейските правоохранителни органи да разкриват престъпни мрежи, които се възползват от уязвимото положение на работници и мигранти.

Редактор: Цветина Петкова