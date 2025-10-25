Служители на ГДБОП и ГД “Гранична полиция“ разбиха престъпна мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия към Западна Европа. Съвместната специализирана полицейска операция е проведена на 22 октомври 2025 г. на територията на областите София, Пловдив, Пазарджик и Монтана.

Граничните полицаи от Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ са започнали работа по разкриване на престъпната схема в началото на 2025 г.

Снимка: МВР

В хода на операцията са арестувани 6 трафиканти, единият от които е на високо ниво в йерархията на международния трафик. На трима от задържаните са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест.

Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Софийска градска прокуратура по образувано през 2025 година досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 280 и чл. 281 във връзка с чл. 321 от НК.

Снимка: МВР

При извършените действия по разследването са претърсени 3 имота и 1 автомобил. Иззети са мобилни телефони, 5120 евро, договори за наем на автомобили, талони за автомобили, платежни нареждания и др., свързани с извършваната престъпна дейност.

В качеството на свидетели са разпитани 11 души. Работата по случая продължава.

На 23 октомври ГДБОП проведе специализирана полицейска операция във връзка с пресичането и документирането на организираната престъпна дейност за подпомагане на незаконния престой и преминаване през страната на чужденци. Акцията е реализирана на 23 октомври 2025 г. на територията на областите София, Перник и Благоевград.

В хода ѝ са задържани 11 души за организиране на трафик на мигранти през България. Двама от задържаните са арестувани в момент на превозване на трима гражданин на Ирак без статут. Автомобилът им е спрян на АМ „Тракия“ посока София. Превозното средство е иззето.

Установено е, че чужденците са в производство по разглеждане на молби за международна закрила, като без надлежно разрешение са напуснали определената им зона за пребиваване в град Харманли. Разпитани са пред съдия.

При проведените действия по неотложност са извършени лични обиски на задържаните, претърсени са 13 адреса и автомобили. Иззети са мобилни телефони и документи, съотносими с разследваната дейност. Разпитани са свидетели. Проведено е разпознаване на лица.

Задържането на трима от мъжете е продължено за срок до 72 часа с постановление на прокурор, а един вече е в ареста по друго наказателно производство. Те са привлечени като обвиняеми.

Събрани са доказателства, че водачът на лекия автомобил – 49-годишен мъж от Перник, от 2023 г. е ръководил организирана престъпна група, създадена с користна цел. Трима мъже - на 29, 27 и 24 години, са идентифицирани като участници в престъпното сдружение.

Редактор: Цветина Петкова