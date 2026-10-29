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Задържан е мъж на 58 години
Високотехнологична нелегална фабрика за производство на цигари беше разбита в района на Карнобат.
Вчера около 18:00 ч. разследващи са влезли в производственото хале, което се намира в промишлената зона на града. Става дума за високотехнологична фабрика за производство на реплики на световноизвестни марки цигари, които според разследващите се пласирали както в българската търговска мрежа, така и в Европа.
Разкриха високотехнологична нелегална фабрика за цигари край Карнобат
Установени са около 12 тона продукция и 5 мастербокса произведени цигари от известни марки.
Задържан е мъж на 58 години от Карнобат. Полицията установява и всички съпричастни лица.
Разследването е в съвсем начален етап, заяви прокурор Мария Маркова. Тя посочи, че се извършват и процесуално-следствени действия за установяване съпричастността на други лица.
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