Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на кмета на Варна Благомир Коцев за това, че докато бил областен управител опитал да сключи неизгодна сделка.

Според обвинението в периода от 1 април до 2 август 2022 г., при изпълнение на служебните си задължения, той направил опит съзнателно да сключи неизгоден договор за директно възлагане на адвокатски услуги между Областната администрация на Варна и адвокатско дружество.

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Сделката можела да причини значителни имуществени вреди на областната администрация в размер на 23 256 лева. От тях били изплатени 11 808 лева, а останалите 11 448 лева не били преведени, тъй като междувременно обвиняемият бил освободен от поста си.

Разследването се води от Следствения отдел към Софийската градска прокуратура под надзора на СГП.

Редактор: Никола Тунев