Тя можела да причини значителни имуществени вреди на областната администрация в размер на 23 256 лв.
Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на кмета на Варна Благомир Коцев за това, че докато бил областен управител опитал да сключи неизгодна сделка.
Според обвинението в периода от 1 април до 2 август 2022 г., при изпълнение на служебните си задължения, той направил опит съзнателно да сключи неизгоден договор за директно възлагане на адвокатски услуги между Областната администрация на Варна и адвокатско дружество.
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Сделката можела да причини значителни имуществени вреди на областната администрация в размер на 23 256 лева. От тях били изплатени 11 808 лева, а останалите 11 448 лева не били преведени, тъй като междувременно обвиняемият бил освободен от поста си.
Разследването се води от Следствения отдел към Софийската градска прокуратура под надзора на СГП.Редактор: Никола Тунев
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