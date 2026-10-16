"Локали нападат като чакали - в група. Когато са сами, са кротички, милички, но съберат ли се, стават други. Между 30 и 50% от децата ходят на училище със страх, сменят маршрути, за да не бъдат нападнати и пребити без причина". Това заяви в новия епизод на "Телеграфно подкастът" Милен Димов, бащата, който пръв отвори темата за локалите у нас. Психиатърът д-р Георги Хранов пък допълни, че вече моделите за подражание при децата са лошо-те гледат да имат пари, да не работят и да са силните на деня. Потърсихме мнението им след хладнокръвните убийства в последните дни извършени от ученици. В първия случай осмокласник отличник закла майка си, след ден 14-годишен затри доведения си баща и го натовари в багажник. Децата убийци и агресори ли се раждат и как да се справим с този проблем, търсим тези отговори.

Агресия на килограм

Д-р Георги Хранов категорично заявява, че децата не се раждат убийци. Насилственото поведение и агресията се изграждат във времето с възпитанието, липсата на емпатия и опита. Фактът, че едно дете е интелигентно или печели олимпиади, не го предпазва от тежки психични или поведенчески дефицити, ако е възпитавано в атмосфера на насилие или пълен контрол без обяснение, смята психиатърът.

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Милен Димов пък прави шокираща аналогия, че за да караш кола или да работиш професия, се изисква обучение и лиценз, докато родителството започва без никаква подготовка. Според него голяма част от българските родители нямат физическия, моралния или емоционалния ресурс да се справят с мислите на децата си, изпаднали в мрежата. „Нужна е спешна 20-годишна национална стратегия на държавно ниво, която да върне възпитанието и социално-емоционалните умения в българското училище", категоричен е той.

Училищата крият случаи

Училищата и ръководствата често се опитват да скрият проблемите от страх пред проверки и скандали, оставяйки жертвите сами с травмите им. „Днешните младежки групи не бият с идеологическа цел както преди – сега насилието се извършва заради самите социални мрежи, за да се заснеме клип и насилникът да се превърне в "герой", смятат експертите. „Между нас и нашите деца има бездна, огромна пропаст. Те живеят в социалните мрежи, а ние не разбираме техния език“, заявява Милен Димов. „При нас моделите са лоши, ценностите са лоши и те все повече и повече се затвърждават. Според мен ценностите сега са да имаш пари, да не правиш нищо и по някакъв начин да си или известен, или по-силен – човекът на деня“, анализира д-р Хранов. И двамата се обединяват, че държавата спешно трябва да си влезе в ролята, да вдигне темата на национална стратегия, да сложи децата на първо място и след 20 години да имаме едно отгледано поколение.

Какво още разказаха Милен Димов и д-р Георги Хранов гледайте в "Телеграфно подкастът" в канала ни в YouTube.

Редактор: Дарина Методиева