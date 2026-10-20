Задържаха и повдигнаха обвинения на 57-годишен мъж, съхранявал в дома си порнографски материали с деца.

От прокуратурата посочват, че за периода от неустановена дата до 19 октовмри тази година в жилище в София обвиняемият държал на различни технически устройства порнографски материали. В съдържанието им е изобразявано похотливо показване на половите органи на деца.

Задържаха мъж за споделяне на порнографски файлове с малолетни

За подобно престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от пет до десет години. По досъдебното производство са разпитани свидетели, извършено е претърсване и изземване. Приобщени са множество веществени доказателства, в това число компютърни конфигурации.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои внасяне в съда на искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Станимира Шикова