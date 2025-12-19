29-годишен мъж е задържан по подозрение за разпространение на порнографско съдържание с участието на малолетни деца. От адреса в София, на който е регистриран обвиняемият, е засечен IP адрес, който се e използвал за споделяне на въпросните материали. Това съобщи пред медии Ивайло Величков, началник на столичното Трето районно управление.

В съдържанието има неприлично показване на половите органи на момичета, ненавършили 16 години. Сред материалите са налице снимки и на деца на видима възраст под 10 години. Видеата са сваляни от чуждестранни сайтове и са споделяни с торент клиенти. Все още няма информация дали деца от български произход са участвали във видеата.

Обектът на местожителство е претърсен и са иззети редица вещи - лаптопи и носители на порнографските материали.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

По случая е образувано досъдебно производство, а наказанието предвижда до 6 години лишаване от свобода.

Операцията е проведена съвместно между Столичната полиция и дирекция "Киберпрестъпност".

Обвиняемият е задържан за 72 часа и предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.