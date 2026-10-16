Гръцките митнически власти конфискуваха 3081 хладни оръжия, открити в контейнер на пристанището в Солун. Той пристигнал от Китай и бил предназначен за компания в България, предаде кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Товарът бил деклариран като слънчеви очила и мъниста. Контейнерът привлякъл вниманието на митническите служители при редовна проверка на случаен принцип, след което бил подложен на допълнителен контрол с мобилна рентгенова система.

При последвалата цялостна проверка са открити 24 кашона, съдържащи 1900 ками, 470 ножа тип "пеперуда" и 595 меча с различна дължина на остриетата. Намерени са още 110 метални бокса и шест извити ножа тип "карамбит".

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Предметите са конфискувани след уведомяване и със съгласието на компетентния прокурор, тъй като попадат в обхвата на гръцкото законодателство за оръжията.

От гръцката Независима служба за публичните приходи съобщават, че продължават засилените проверки на товарните потоци с цел противодействие на незаконната търговия и гарантиране на обществената сигурност. Властите не уточняват коя е българската компания, посочена като краен получател на товара.

Редактор: Ивайла Маринова