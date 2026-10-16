Български гражданин на 61 години, превозващ нелегални мигранти, е бил задържан снощи край Солун в Гърция след преследване с полицията.

Той се опитал да избяга от полицейски патрул на пътя между селищата Агиос Василиос и Хориатис край града. Първоначално опитал бягство с автомобила си, а след това и пеша, но бил настигнат и задържан въпреки съпротивата, която оказал.

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В автомобила му били установени трима чуждестранни граждани - всички от Иран, за които е установено, че нямат документи за законен престой в Гърция. Те са заявили, че са влезли на гръцка територия от границата с Турция по р. Марица (Еврос).

Редактор: Никола Тунев