Автомобил с българска регистрация беше преследван от гръцката полиция. Смята се, че колата тръгнала от Серес, не спряла на сигнал на полицията и започнала гонка.

Полицаите преследвали черното комби в продължение на много километри. В центъра на Солун шофьорът изгубил управление и се блъснал в паркирани коли. Той избягал пеша и полицията го издирва. В колата били открити 7 нелегални мигранти.

Редактор: Калина Петкова