-
Разпространението на фентанил у нас - повече, но по-малки групи произвеждат и търгуват с дрогата
-
Задържаха близо 9 кг марихуана
-
Съдът в Пловдив решава дали да остави в ареста тримата лекари, задържани за източване на средства от НЗОК
-
Прокуратурата: Лекари от УМБАЛ „Св. Георги“ взели кръв от здрав човек, за да изпишат пациент с лоши показатели и да се освободи място
-
Акцията в Пловдив: 10 души бяха задържани заради сигнал за източване на средства от НЗОК
-
Задържаха началника на Клиниката по ревматология в пловдивската болница „Св. Георги“
В автомобила били открити 7 нелегални мигранти
Автомобил с българска регистрация беше преследван от гръцката полиция. Смята се, че колата тръгнала от Серес, не спряла на сигнал на полицията и започнала гонка.
Полицаите преследвали черното комби в продължение на много километри. В центъра на Солун шофьорът изгубил управление и се блъснал в паркирани коли. Той избягал пеша и полицията го издирва. В колата били открити 7 нелегални мигранти.Редактор: Калина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни