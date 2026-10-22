Снимка: БТА
-
Прокуратурата продължава да разследва кметовете на Сунгурларе и Белица
-
Задържаха бившия директор на Унгарската национална банка по подозрение в корупция
-
Спецакция на ГДБОП и ДАНС в Белица, изземват документи от дома на кмета (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Полицейска операция в Русенско
-
Спецакция на ГДБОП в няколко града, отведоха на разпит кмета на Сунгурларе (СНИМКИ)
-
12 ареста в Хасковско при мащабна полицейска операция
Кристиан Николов беше осъден окончателно през 2023 г.
Кристиан Николов, който излежава присъда за убийството на журналиста Милен Цветков, иска да излезе предсрочно от ареста.
През 2023 г. съдът счете, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на Цветков след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана.
Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска да излезе на свобода предсрочно
Освен това Николов е карал със значително превишена скорост. През октомври 2026 г. той е подал молба за предсрочно освобождаване, която предстои да бъде разгледана от съда днес.Редактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни