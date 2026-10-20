14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста. Това реши Апелативният съд, след като разгледа жалбата му срещу най-тежката мярка за неотклонение. предава БНР .

Магистратите приеха, че по делото са събрани безспорни доказателства, включително множество свидетелски показания на негови приятели и съученици.

При огледа на местопроизшествието са установени общо 18 прободни рани в различни части на тялото на жертвата. Съдия Иван Ранчев съобщи още, че в жилището са били открити разпръснати патрони и ловни оръжия. По думите му след убийството момчето е направило опит да се самоубие, но не е успял да зареди оръжията.

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От показанията на свидетели става ясно, че пред свой съученик то е споделяло, че е в депресия и има желание да сложи край на живота си. Според изложеното от съда след убийството момчето е изпратило снимка на тялото на майка си в различни общи чатове с приятели и съученици. Впоследствие е позвънил на спешния телефон 112, като е казал, че е убил майка си.

Разследващите са открили ловната пушка до тялото, а под него боеприпаси, както и още едно огнестрелно оръжие на пода в коридора. На местопроизшествието е открит и сгъваем нож с 18-сантиметрово острие, с черепи и кости по дръжката. На стената са видели пентаграм, нарисуван с "червеникава течност", а в спалнята са намерили тениска със специална символика и надпис на чужд език, изразяващ омраза.

По данни, представени от съдия Ранчев, в комуникацията е било разпространено и видео, на което се чува как жената крещи. Към момента все още не е изготвена комплексната експертиза, която трябва да установи психичното състояние на момчето и дали то е било вменяемо.

Заключението на специалистите предстои да бъде приобщено към материалите по делото.

Припомняме, че 45-годишната жена беше убита на 9 октомври. По данни на разследващите смъртта е настъпила вследствие на множество пробождания с нож.

Редактор: Цветина Петрова