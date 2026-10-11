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Според прокуратурата момчето е обмисляло убийството, а не е действало в момент на силен гняв
Съдът в Пловдив остави в ареста осмокласника, обвинен за убийството на майка си. 14-годишното момче само подало сигнал на 112 за нападението с нож. Няма информация за предишни агресивни прояви.
Преди минути приключи съдебното заседание, на което не бяха допуснати медии заради възрастта на обвиняемия.
Повдигнаха обвинение на сина на убитата в Пловдив жена
Според прокуратурата момчето е обмисляло убийството на майка си, а не е действало в момент на силен гняв. Това обаче, тепърва ще се изяснява в хода на разследването.
Съдът прецени, че има достатъчно доказателства срещу 14-годишния ученик, както и опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.
Жена е убита в Пловдив, задържан е 14-годишният ѝ син
Наблюдаващият прокурор Гинка Лазарова не пожела да разкрие подробности за отношенията между майката и сина, но призова родителите да разговарят повече с децата си.
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