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Жена е убита в Пловдив, задържан е 14-годишният ѝ син
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Разследването по случая продължава
Продължава разследването на убийството на 45-годишна жена в Пловдив. По случая като обвиняем е привлечен 14-годишният ѝ син.
Причините за престъплението били лични, свързани със семейството, обясни зам.-окръжият прокурор на Пловдив Анна Викова.
Властите нямат данни за предишни конфликти между майката и сина.
Жена е убита в Пловдив, задържан е 14-годишният ѝ син
Момчето е съдействало в хода на разследването. Младежът сам се е обадил на телефон 112 и е подал сигнал, че е извършил престъплението, каза директорът на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов. Оръжието е открито.
Ученикът е в 8 клас. Отскоро живее в Пловдив. Преди това е бил при баба си и дядо си в Стара Загора. Бащата не живее с майката от години.
В неделя ще бъде внесено искане за постоянен арест.
От държавното обвинение обясниха, че младежът го грозят от 3 до 10 години лишаване от свобода.
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