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Предполага се, че след скандал с майката му момчето я намушкало с нож
Жена е убита в апартамент в Пловдив. За престъплението е задържан 14-годишният син на жертвата.
Тялото на 45-годишната жена е открито на адрес в жилищна кооперация в район „Северен“. Смъртта е причинена умишлено, потвърдиха от полицията, а от прокуратурата - че конфликтът е битов.
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Предполага се, че между майката и сина ѝ избухнал скандал, след който момчето намушкало майка си с нож. Младежът е задържан за 24 часа. Ще му бъдат повдигнати обвинения. От Образователното министерство съобщиха, че до момента непълнолетният младеж не е проявявал проблемно поведение. За него имало само позитивни отзиви.
По разкази на очевидци полицейските екипи пристигнали на място около 10:30 часа сутринта. Малко по-късно от сградата бил изведен ученикът с белезници. Съседи разказват, че майката и синът се нанесли в жилището преди около два месеца.
Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.
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