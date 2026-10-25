На базата на информацията, която беше изнесена от властите, не може да се говори поръчково убийство на Слави Бинев, а за скандал между бизнесмена и тримата заподозрени, които са били в къщата му. Това каза журналистът от БНР Николай Христов каза в ефира на „Събуди се”.

Той припомни, че от МВР са съобщили, че въпросните турски граждани имат строителен бизнес, но няма данни те са да работели заедно с бизнесмена. „Но със сигурност техните посещения в дома му издават някакви общи отношения. На този етап обаче вероятно малко хора знаят какви са те”, допълни журналистът. По думите му действията на заподозрените не подсказват за предварителна подготовка на престъплението. Освен това допълни, че въпросните лица са гостували на Бинев и миналата седмица. „Какъв е бил точно скандалът – това трябва да каже полицията и прокуратурата. Но сега е рано”, подчерта Христов. Той отбеляза, че не е невъзможно задържаните да са направили опит да напуснат страната през турската граница.

Христов смята, че убийството на Илиян Филипов и на Слави Бинев нямат общо.

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Темата за убийството на бизнесмена коментира и бившият министър на вътрешните работи Цветелин Йовчев. Той също отбеляза, че водещата версия е за лични подбуди на извършителя. По думите му не може да се твърди, че става дума за корпоративни интереси или действия на организираната престъпност.

Той посочи, ако се потвърдят версиите за убийствата на Бинев и Филипов, значи двете престъпления нямат общо помежду си.

„Когато има радикална смяна във властта настъпват промени и във всички сфери, включително и в организираната престъпност. Така че такива процеси вероятно има. Дали те ще намерят проявления като убийства на публични фигури, трудно е да се прогнозира. Но при всички положения такива неща се случват. В една демократична държава никога не може организираната престъпност и корупцията да бъдат сведени до нула. Ролята на управляващите е да ги сведат до нива, приемливи за хората, така че да не нарушават обществените и социалните процеси. Доколко управлението ще успее да се справи – ще видим”, каза още бившият вътрешен министър.

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На въпроса дали е започнало голямото прегрупиране, той отговори положително.

Заради двете знакови убийства не може да се говори за пробив в националната сигурност, каза Йовчев. Той подчерта, че има други сериозни предизвикателства като заплахите от страна на Русия.

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Бившият вътрешен министър каза още, че през годините Слави Бинев е бил противоречива личност, но как стои този въпрос към момента не може да каже. По думите му водещата версия за убийството му вероятно ще се окаже вярна. Йовчев каза още, ако е било планирано, е щяло да бъде по-добре изпълнено и прикрито.

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