Тримата мъже, задържани на автомагистрала „Тракия“ по подозрение за убийството на бизнесмена Слави Бинев, бяха отведени в сградата на СДВР. Те бяха въведени в сградата от страничен вход, а не през официалния.

Тримата бяха доведени при засилени мерки за сигурност. Никой от тях не коментира случая. Те прекараха часове на автомагистрала „Тракия“ след задържането им по-рано през деня.

Снимка: Анна Карадакова, NOVA

„Чрез така нареченото тампониране лицата са приведени в безпомощно състояние и са задържани. На мястото на задържането установяваме три лица - две с турски имена, най-вероятно от турски произход, и един човек с българска лична карта, от български произход“, коментира главният секретар на МВР Любомир Николов.

Кадри показват влизането на задържаните за убийството на Слави Бинев в дома му (ВИДЕО)

Снимка: Анна Карадакова, NOVA

По-рано беше съобщено, че при преследването едно от оръжията е било изхвърлено, а друго е открито в чанта в автомобила, с който са пътували заподозрените. Очаква се разследващите да изяснят обстоятелствата около престъплението, както и какви обвинения ще бъдат повдигнати на задържаните.