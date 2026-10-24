Снимка: Анна Карадакова, NOVA
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Те бяха въведени в сградата от страничен вход
Тримата мъже, задържани на автомагистрала „Тракия“ по подозрение за убийството на бизнесмена Слави Бинев, бяха отведени в сградата на СДВР. Те бяха въведени в сградата от страничен вход, а не през официалния.
Тримата бяха доведени при засилени мерки за сигурност. Никой от тях не коментира случая. Те прекараха часове на автомагистрала „Тракия“ след задържането им по-рано през деня.
Снимка: Анна Карадакова, NOVA
„Чрез така нареченото тампониране лицата са приведени в безпомощно състояние и са задържани. На мястото на задържането установяваме три лица - две с турски имена, най-вероятно от турски произход, и един човек с българска лична карта, от български произход“, коментира главният секретар на МВР Любомир Николов.
Кадри показват влизането на задържаните за убийството на Слави Бинев в дома му (ВИДЕО)
Снимка: Анна Карадакова, NOVA
По-рано беше съобщено, че при преследването едно от оръжията е било изхвърлено, а друго е открито в чанта в автомобила, с който са пътували заподозрените. Очаква се разследващите да изяснят обстоятелствата около престъплението, както и какви обвинения ще бъдат повдигнати на задържаните.
Бизнесменът Слави Бинев беше застрелян в събота сутрин в дома си в столичния квартал „Павлово“.
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