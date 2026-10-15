Турската полиция задържа общо 348 души, заподозрени в извършването на различни престъпления. Иззети са много огнестрелни оръжия и боеприпаси при мащабна операция срещу т.нар. „престъпни организации от ново поколение", проведена днес в 58 от 81-те окръга на страната.

Задържаните са заподозрени в предлагане на убийства срещу заплащане и пропаганда в полза на престъпни организации в социалните мрежи. Иззети общо 42 пистолета, 35 пушки, 26 газови пистолета, 1 динамитна шашка, 1 зенитен боеприпас и 2865 патрона.

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„Решително продължаваме борбата си срещу онези, които подбуждат към престъпления чрез социалните медии и разпространяват пропаганда в полза на престъпни структури, насочена към нашата младеж“, се казва в изявление на Министерството на вътрешните работи на южната ни съседка.

Турция определя като „престъпни организации от ново поколение“ различни криминални структури, които използват социалните мрежи и дигиталните платформи за набиране на членове, отправяне на заплахи и координиране на престъпна дейност. За разлика от традиционните мафиотски схеми, тези групировки често действат чрез по-гъвкави мрежи от участници и използват онлайн пространството за демонстрации на сила и влияние.

Редактор: Дарина Методиева