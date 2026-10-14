Снимка: БГНЕС
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При акцията са задържани 11 души
Турската полиция нахлу в една от най-известните опозиционни телевизии в страната - „Халк ТВ“. При операцията в Истанбул са задържани 11 души, а прякото излъчване на канала е прекъснато. На мястото на досегашното ръководство властите са назначили нов управител.
Официалната причина за акцията е разследване за корупция, пране на пари и финансови злоупотреби.
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Опозицията обаче вижда в действията на властите опит да бъде заглушен един от малкото останали критични към президента Реджеп Ердоган телевизионни канали. Случаят предизвика нови опасения за свободата на медиите в Турция.
The moment Turkey’s most popular news channel, Halk TV, cuts its regular broadcast and goes to an ad break after government-appointed trustees seize control of the channel in a dawn raid over alleged financial crimes. https://t.co/i1U66lykld— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 14, 2026
„Турция отново осъмна в мрачен ден за свободата на словото и медиите. Днес кметът на Истанбул Екрем Имамоглу трябва да даде показания в съда. Именно в този ден беше назначен външен управител на „Халк ТВ“ - един от най-гледаните новинарски канали в страната. През последните месеци правителството ограничаваше достъпа до информация, а сега спря и излъчването на телевизията, като отново попречи на новините да достигат до обществото.“, заяви председателят на Съюза на журналистите в Турция Гьокхан Дурмуш.Редактор: Георги Иванов
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