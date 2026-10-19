14-годишен е заподозрян в нападение с нож над свой съученик пред училище в Карнобат. Престъплението било извършено пред двора на Професионалната гимназия по селско стопанство в понеделник сутринта, научи NOVA.

По първоначална информация между двамата възникнал конфликт още преди срещата им днес. Когато се видели, едното момче извадило джобно ножче и нанесло седем рани в областта на гръдния кош и лицето на своя връстник, с когото са в един клас. По информация на NOVA дебелото яке и раницата на потърпевшия го предпазили от по-сериозни наранявания. Той е откаран в Многопрофилната болница за активно лечение "Сърце и мозък" в Бургас. Оттам съобщиха, че потърпевшият няма засягане на вътрешните органи. Към момента състоянието му е стабилно. Той остава под наблюдение, като се извършват необходимите образни изследвания за допълнителна оценка и проследяване на състоянието му.

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След посегателството заподозреният избягал. Часове по-късно той бил заловен и задържан за 24 часа.

Според близки на пострадалия до нападението се стигнало след спор за това кой от двамата ще седне на определено място в класната стая. „В класната стая е седнал на чина зад него. Не му е за пръв път на това дете, което го е нападнало. Знам, че е нападнало още някакво дете”, коментира бащата на пострадалия - Щилиян Стефанов.

Случаят е предаден на Районната прокуратура. Ще бъдат разпитани учители и родителите на двете деца.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Маргарита Стоянчева