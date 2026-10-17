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Пострадалите са настанени в болница с множество прободни рани
Двама младежи на 18 и 19 години са настанени в болница в шоково състояние и с множество прободни рани след нападение с нож в центъра на София.
Инцидентът станал около 21:30 часа в района на парковото пространство около НДК.
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От Спешна помощ съобщиха за NOVA, че на мястото незабавно са били изпратени две линейки. Спешните медици са стабилизирали пострадалите на място, след което единият младеж е хоспитализиран в болница „Пирогов“, а другият – във Военномедицинска академия.
От УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ съобщиха за NOVA, че 18-годишният младеж е приет с политравма – наранявания в няколко анатомични области. Той е бил опериран по спешност. Към момента момчето се възстановява и е в стабилно състояние.
Полицията изяснява мотивите за нападението и обстоятелствата около инцидента. Работата по случая продължава.
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