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Пострадалият е с опасност за живота
Мъж на 59 години е настанен в болница, след като е бил намушкан с нож при скандал в старозагорското село Александрово, съобщи кореспондентът на БТА в Казанлък Ралица Стефанова. Той е с опасност за живота. Задържан е неговият брат.
Сигналът за престъплението е подаден в сряда вчерта в районното управление в Казанлък. На място е изпратен полицейски екип. Установено е, че между двама братя - на 59 и 56 години, е възникнал спор, който прераснал в сбиване. По-младият намушкал брат си с нож в корема.
Намушкаха мъж в Казанлъшко след скандал с жена
Пострадалият е транспортиран в болницата в Казанлък, където е настанен за лечение.
56-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.Редактор: Цветина Петрова
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