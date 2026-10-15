Мъж на 59 години е настанен в болница, след като е бил намушкан с нож при скандал в старозагорското село Александрово, съобщи кореспондентът на БТА в Казанлък Ралица Стефанова. Той е с опасност за живота. Задържан е неговият брат.

Сигналът за престъплението е подаден в сряда вчерта в районното управление в Казанлък. На място е изпратен полицейски екип. Установено е, че между двама братя - на 59 и 56 години, е възникнал спор, който прераснал в сбиване. По-младият намушкал брат си с нож в корема.

Намушкаха мъж в Казанлъшко след скандал с жена

Пострадалият е транспортиран в болницата в Казанлък, където е настанен за лечение.

56-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петрова