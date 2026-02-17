74-годишен мъж е настанен в болница с две прободни рани след скарване с 69-годишна жена в казанлъшкото село Бузовград. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

От полицията посочиха, че около 21:20 ч. в РУ - Казанлък е получено съобщение от 37-годишен мъж, който е заявил, че преминавайки с автомобила си по улица в селото, видял бягаща жена, гонена от мъж. На място е изпратен полицейски екип.

Според разследването мъжът заявил, че жената му била на гости, скарали се, след което взаимно си нанесли наранявания. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Редактор: Цветина Петкова