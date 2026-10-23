Мъж е обвинен в особено жестоко убийство в столичния квартал „Връбница“. Според разследващите жертвата била пребита с множество удари по главата и тялото, довели до тежки травми и смъртта ѝ. За случая съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Престъплението е извършено в ранните часове на 21 октомври - около 02:30 ч. По данни на държавното обвинение мъж с инициали Г. Д. нападнал М. С., като му нанесъл множество удари по различни части на тялото.

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Вследствие на побоя пострадалият получил тежка черепно-мозъчна травма, множество счупвания и кръвонасядания, довели до смъртта му.

Според прокуратурата убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Именно поради това на заподозрения е повдигнато обвинение за квалифицирано умишлено убийство. Мъжът е привлечен като обвиняем на 22 октомври и с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа.

Разследването започнало още в деня на престъплението. То се води от служители на Девето районно управление на СДВР под ръководството на Софийската градска прокуратура. Очаква се в събота, 24 октомври, прокуратурата да поиска от Софийския градски съд обвиняемият да остане за постоянно в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Цветина Петкова