Министерството на образованието и науката ще връчи годишните Национални награди за принос в науката „Питагор“ на 29 октомври в Централния военен клуб. Церемонията ще бъде открита от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, а покана за събитието е отправена и към министър-председателя Румен Радев.

Конкурсът се провежда за 18-а поредна година и е сред утвърдените инициативи за признание на научните постижения в България. Голямата награда „Питагор“ е за цялостен научен принос. Ще бъдат отличени също утвърдени и млади учени в областта на природните и инженерните науки, науките за живота и медицината, социалните и хуманитарните науки. Предвидена е и специална награда за комуникация в науката.

15 български учени са номинирани за наградите „Питагор“

На церемонията през 2025 г. голямата награда „Питагор“ за цялостен принос беше присъдена на проф. Радостина Стоянова от Института по обща и неорганична химия към Българската академия на науките. Тогава отличията бяха връчени за 17-а поредна година, а в осемте категории кандидатстваха 52 учени. Церемонията се състоя в Националния исторически музей и беше открита от тогавашния министър на образованието и науката Красимир Вълчев.

Редактор: Ралица Атанасова