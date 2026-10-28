Страните от Европейския съюз се отказаха от идеята да предложат на Канада статут на „асоцииран член“ в Съюза. Вместо това избраха по-мека формулировка, обещаваща „все по-тясно асоцииране“ преди историческата среща на върха между ЕС и Канада, показва последната версия на проектодекларацията, с която Politico разполага.

Група държави, сред които Германия, Италия, Гърция и Франция, са възразили срещу споменаването на асоциираното членство в съвместната декларация на ЕС и Канада, която трябва да бъде публикувана в Монреал, съобщиха дипломати.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен първоначално предложи „асоциирано членство“ за Канада в речта си за състоянието на Европейския съюз през септември, като изненада някои държави членки на ЕС.

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В по-ранна версия на съвместната декларация се казваше, че ЕС и Канада ще „работят за определяне на понятието „асоцииран член“ до срещата на върха ЕС-Канада през 2027 г., което ще отразява чрез това още по-тясно асоцииране общите ни усилия и сътрудничество за постигане на споделените ни цели в областта на просперитета, икономическата сигурност и стратегическата автономия“.

В окончателната версия текстът гласи: „Ще създадем още по-тясно асоцииране между Канада и ЕС... и ще работим за определяне на понятието за все по-тясно асоцииране на Канада с ЕС до срещата на върха ЕС–Канада през 2027 г., без това да достига до пълноправно членство.“

По-нататък в декларацията формулировката се променя от „още по-тясно“ на „все по-тясно“.

Текстът все още трябва да получи окончателно одобрение. Държавите от ЕС имат срок до 18:00 ч. да изразят възражения.

Редактор: Ивета Костадинова