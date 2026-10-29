Снимка: БТА
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ДПС твърди, че арестите на кметовете на Сунгурларе и Белица били предварително решени
Очаква се жители на двата града отново да излязат на протест
Апелативният съд в Бургас решава дали да остави в ареста кметовете на Сунгурларе Димитър Гавазов и на Белица Радослав Ревански. Те са обвинени в търговия с влияние заедно с Христо Широков - областен координатор на ДПС в морския град. Според прокуратурата градоначалниците искали от фирмите, спечелили обществени поръчки в районите им, да им връщат между 25 и 35% от получените суми.
Повдигнаха обвинение на кметовете на Сунгурларе и Белица
Очаква се жители на Сунгурларе и Белица отново да протестират пред съда, докато магистратите решават какви мерки за неотклонение да наложат на задържаните.Редактор: Цветина Петрова
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