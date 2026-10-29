Апелативният съд в Бургас решава дали да остави в ареста кметовете на Сунгурларе Димитър Гавазов и на Белица Радослав Ревански. Те са обвинени в търговия с влияние заедно с Христо Широков - областен координатор на ДПС в морския град. Според прокуратурата градоначалниците искали от фирмите, спечелили обществени поръчки в районите им, да им връщат между 25 и 35% от получените суми.

Повдигнаха обвинение на кметовете на Сунгурларе и Белица

Очаква се жители на Сунгурларе и Белица отново да протестират пред съда, докато магистратите решават какви мерки за неотклонение да наложат на задържаните.

Редактор: Цветина Петрова