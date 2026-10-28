Българската народна банка обявява ежегодния си конкурс за стипендианти през 2027 година.

Институцията отпуска две стипендии в размер на 383,47 евро месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“; както и една стипендия в размер на 511,29 евро месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

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Стипендиите се отпускат за период от девет месеца. Документите на кандидатите се подават в срок до 14 декември 2026 г. включително. Подробната информация се намира на интернет страницата на БНБ.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на банката. В конкурсите за стипендианти на БНБ са кандидатствали общо 547 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 47.

Редактор: Цвета Лазаркова