Парите, които българските домакинства държат в банките, продължават да се увеличават. Към края на септември 2026 г. спестяванията им по банкови сметки вече достигат 57,22 млрд. евро. Това е с 16,2% повече спрямо същия месец на миналата година, показват последните данни на Българската народна банка.

Въпреки значителното увеличение се наблюдава леко забавяне на растежа. През август депозитите на домакинствата са нараствали със 17,2% на годишна база, докато през септември темпът спада до 16,2%. Това означава, че общата сума продължава да расте, но с по-бавни темпове.

Депозитите на домакинствата доближават 57 млрд. евро

Подобна тенденция се отчита и при бизнеса. Средствата, които нефинансовите предприятия държат в банките, възлизат на 27,95 млрд. евро. За година те са се увеличили със 7%, докато през август годишният ръст е бил 12,7%. Данните показват значително забавяне на увеличението на фирмените депозити.

Различна е картината при финансовите предприятия. Техните депозити достигат 2,41 млрд. евро, като нарастват с 9,3% спрямо септември 2025 г. За сравнение, месец по-рано годишното увеличение е било 5,8%.

Общо домакинствата, фирмите и финансовите предприятия държат в българските банки 87,59 млрд. евро към края на септември. Сумата се равнява на 68,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. На годишна база общият размер на депозитите е нараснал с 12,9%. През август увеличението е било 15,4%, което потвърждава тенденцията към забавяне на растежа на средствата, съхранявани в банковата система.

БНБ: Депозитите в банките се увеличиха с над 19% за година

Данните на БНБ показват, че въпреки по-ниските темпове на увеличение, депозитите продължават да растат във всички разглеждани групи. Статистиката обаче отразява общия размер на средствата по банковите сметки, а не колко спестява отделният българин или как са разпределени парите между различните домакинства.

Редактор: Цветина Петкова