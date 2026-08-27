Спестяванията на българските домакинства в банките продължават да растат и към края на юли достигат 56,859 млрд. евро, сочат последните данни на Българската народна банка. Това е увеличение от 17,8% спрямо същия месец на миналата година.

Въпреки че ръстът остава висок, темпът на нарастване леко се забавя. През юни годишното увеличение на депозитите на домакинствата беше 18,6 на сто.

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Положителна динамика се отчита и при фирмените депозити. Към края на юли средствата на нефинансовите предприятия в банковата система възлизат на 27,207 млрд. евро, което е с 10,8% повече на годишна база. И тук се наблюдава леко забавяне спрямо юни, когато ръстът беше 11 на сто.

Най-сериозно ускорение има при депозитите на финансовите предприятия. Те достигат 2,240 млрд. евро, като годишното им увеличение е 15,3%. За сравнение, месец по-рано ръстът е бил едва 3,8%.

Общо депозитите на неправителствения сектор - домакинства, фирми и финансови предприятия - достигат 86,305 млрд. евро към края на юли. Това се равнява на 69,3% от прогнозния брутен вътрешен продукт на България. На годишна база общият обем на депозитите нараства с 15,4%, при 15,7% през юни.

Редактор: Цветина Петкова