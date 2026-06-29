Спестяванията на домакинствата в българските банки продължават да растат с двуцифрен темп, показват последните данни на Българската народна банка. Към края на май 2026 г. средствата на гражданите по депозити достигат 56,3 млрд. евро, което представлява увеличение от 19,3% спрямо същия период на миналата година.

Въпреки че ръстът остава впечатляващ, темпът му леко се забавя в сравнение с април, когато годишното нарастване беше 19,9%.

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Положителна динамика се наблюдава и при фирмените средства. Депозитите на нефинансовите предприятия възлизат на 26,33 млрд. евро към края на май, което е с 10,2% повече на годишна база. И тук обаче се отчита известно охлаждане спрямо предходния месец, когато увеличението беше 10,9%.

След по-слабия април, през май се наблюдава осезаемо възстановяване при финансовите предприятия. Техните депозити нарастват с 13,9% на годишна база и достигат 2,33 млрд. евро. За сравнение, месец по-рано секторът отчете спад от 4,4% спрямо същия период на предходната година.

Общата сума на депозитите на неправителствения сектор – домакинства, фирми и финансови предприятия - достига близо 85 млрд. евро към края на май. Това представлява годишен ръст от 16,2%, като размерът на натрупаните средства вече се равнява на 68,6% от прогнозния брутен вътрешен продукт на България.

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Редактор: Цветина Петкова