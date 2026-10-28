Това е времето от денонощието, когато човек е напълно сам, отделен от цялото човечество. Има един прозорец от време, в който може да се замисли над теми, които обикновено през ежедневието не му минават през главата. Това разказа режисьорът Рафаел Бижев в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS. Спектакълът „Инсомния“ проследява историята на съвременния човек, който търси хапче за всичко и бързо решение за всеки проблем. В центъра на сюжета са вината и тревожността - чувствата, които могат да отнемат покоя ни дори когато причините за тях не зависят от нас. „Най-вече темата, до която стига този герой, е темата за вината и за тревожността. За това как се предава на индивида вина за много неща, за които е неотговорен и които не зависят от него. И ни се искаше човек да се освободи от тази вина“, обясни Бижев.

Актьорът Александър Притуп също е имал безсънни моменти, макар и не толкова продължителни. За подготовката си той наблюдавал собствените си реакции, когато не успява да заспи. „Опитвах се да наблюдавам точно какво се случва, когато имам затруднения със заспиването, какво се случва с мен, какви мисли ми минават, как протича опитът ми да заспя. Тази тревога, която те навява в такива моменти, като че ли е проблемът, който не ти позволява да заспиш и всъщност се саботираш сам“, споделя той. По думите му безсънието е „плашещо и самотно“ преживяване, а натрупването на тревоги може да превърне нощта в непрестанна борба със собствените мисли. Собствено проучване на екипа зад постановката показва, че около 64% от хората в България имат проблеми със съня.

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Според режисьора понякога не е достатъчно човек да остане сам със себе си и да анализира проблемите си - необходим е някой, пред когото да се случи тази изповед, който най-малкото да го прегърне и утеши. Именно самотата на героя е водеща и на сцената, където актьорът остава сам, както често се случва и в живота.

Премиерата на „Инсомния“ е на 30 октомври от 19:00 ч. на камерната сцена в Театрална работилница „Сфумато“. Билетите за представлението вече са разпродадени. Следващите дати са 14 ноември от 19:00 ч. и 1 декември от 21:00 ч.

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Редактор: Ралица Атанасова