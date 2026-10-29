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Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества у нас заяви, че парното итоплата вода няма да поскъпват
Няма да има промяна в цената на парното и топлата вода през следващите месеци. Това прогнозира в Интервюто в Новините на NOVA председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев.
По думите му прогнозите за цената на природния газ на световните борси след Нова година са за понижение. Той обясни, че формирането на цената при топлофикациите е за година напред и са предвидени буфери, така че да няма поскъпване за потребителите при евентуално покачване на разходите за дружествата.
Няма да има промяна в цената на парното и топлата вода през следващите месеци, прогнозира Кремен Георгиев
"Към момента топлофикациите нямат някакъв проблем. Фютчърсите показват, че падне и ще балансира тази" гърбица" в тренда", каза той.
"Булгаргаз" се отказа да иска 34% скок в цената на синьото горивоРедактор: Цветина Петрова
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