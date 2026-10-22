Бургаската окръжна прокуратура повдигна обвинение на кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и инж. Димитър Гавазов, както и на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Те са обвинени в това че са осъществили престъпен сговор помежду си за извършване на търговия с влияние на територията на страната.

От 09:30 ч. Ревански е в сградата на бургаския затвор, където се намира следственият арест. Малко по-късно там е доведен и кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов. Третият обвинен - Христо Широков, в момента търпи домашен арест по друго дело.

Очаква се още днес прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка задържане под стража, която да се гледа в съда още днес, преди изтичане на 72-та часа. Разпитите на още хора продължават и към този момент.

Припомняме, че в сряда след 4-часов разпит Димитър Гавазов беше оставен в ареста, като се търси информация как са разходвани публичните средства от обществени поръчки. Другите служители на Общината бяха освободени след разпит.

Снимка: МВР

Сред разпитваните е областният лидер на ДПС Христо Широков, който търпи домашен арест по друго дело. Днес ще бъде разпитан и човек от друга община, също от централата на ДПС. Очаква се утре да се състои и протест в Сунгурларе.

Подобни данни се търсят и в Община Белица. В сряда кметът Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС, беше арестуван след като антимафиотите и ДАНС влязоха в общината.

Задържаха за 72 часа и повдигнаха обвинение на кмета на Белица, майка му припадна

Той е задържан за 72 часа. Извеждането му премина при силно напрежение и в присъствието на множество хора, които скандираха името му. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите.

Самият Ревански направи кратък коментар, в който противопостави действията на властите на подкрепата, която според него Делян Пеевски е оказвал на хората. „Г-н Пеевски даваше хляб на хората, а сега дават зрелище“, заяви кметът на Белица.

Пеевски също реагира остро. „Не на диктатора Радев!“, заяви той пред събралите се. Обръщайки се към Ревански, лидерът на ДПС го увери, че има подкрепата му. „Ради, няма да се тревожиш. Тези хора разбират само от репресия. Всичко направихме заедно, с теб сме“, каза Пеевски.

Снимка: МВР

Той определи случващото се като „срам и диктатура на Радев“ и заяви, че подобни действия са недопустими в демократична европейска държава. По думите му гражданите не трябва да изпитват страх. Пеевски подчерта, че подкрепя полицейските служители да изпълняват достойно задълженията си, но не и да бъдат използвани, по неговите думи, в услуга на диктатура.

Полицейската акция срещу кмета на Белица предизвика реакции сред местните жители и представители на общинската власт. По време на извеждането му събралите се граждани скандираха „Ради, Ради“. Майката на Ревански припадна на фона на случващото се и напрежението за кратко ескалира. Полицейското присъствие остава засилено и днес.

Още снощи във Facebook страниците членове на ДПС излязоха с колажи „Ние сме Ради и ние сме Гавазов”.

Информация: Антон Чавдаров, Елена Танева