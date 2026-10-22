Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит тази сутрин. С него е бил и адвокатът му, потвърдиха от ДПС за NOVA. Няколко часа по-късно Мюмюн беше освободен.

Органите на реда съобщиха, че става въпрос за отвеждане заради дълго неявяване. Според Мюмюн става въпрос за сигнал на бивша служителка на общината, която е била уволнена преди 2 години.

„Продължават втора и трета серии след вчера и завчера. Днес в Кърджали продължава използването на МВР като бухалка. Това говори за безсилието на управляващите. България и българските граждани имат много проблеми за решаване. И когато тези проблеми не могат да се решат, неизбежно се минава на максимата: „Когато няма хляб, дайте на хората зрелища!”, заяви Мюмюн при излизане от Районното полицейско управление.

Пред сградата на полицията в Кърджали се събраха симпатизанти на ДПС, част от депутатите и кметове. Те определиха това, което се случва в Кърджали, като репресия. „Саморазправата на управляващите с кметовете и с избирателите на ДПС продължава”, каза депутатът от Движението и зам.-председател на НС Айтен Сабри.

„Не знаем за какво е проверката. Вече трети ден продължават атаките срещу нашите кметове. Почти сме сигурни, че това е, защото ДПС реши да изкара наяве всички схеми на Радев и Копринков. Затова е този натиск срещу нашите кметове”, каза Сабри.

Припомняме, че преди пет месеца той беше отведен с полицейски конвой от Общината до Областната дирекция на МВР за разпит.

Малко по-късно на брифинг Ерол Мюмюн разказа подробности за ареста.

„Около 10:00 часа в моя кабинет дойдоха служители на органите на реда и ми показаха заповед за задържане, без да ми бъде дадена информация за какво се касае. Казаха, че трябва да отидем в Центъра за Спешна медицинска помощ, за да бъда освидетелстван, след което задържан за 24 часа”, разказа Мюмюн. „На бариерата на паркинга, миг преди да се кача в специализирания автомобил на МВР, беше получена нова заповед, не знам от кого. Казаха ми, че няма да се ходи в Центъра за спешна медицинска помощ, а в дома ми за обиск. На въпрос кое го налага и има ли заповед за това получих отговора: „Така ни е наредено, ние си вършим работата, не знаем, всичко ще ви бъде обяснено”, добави кметът на Кърджали.

Той обясни, че детето му станало свидетел на обиска. След това отново тръгнали за Спешна помощ, но пак се получило обаждане. „Планът се промени и ми казаха, че ще отидем веднага към районното. Там пристигнаха и моите адвокати. С тях разбрахме, че става въпрос за сигнал от бившата директорка на „Обредни дейности”, каза Ерол Мюмюн. Сигналът бил за периода 2024 г. Срещу директорката тогава е образувано дисциплинарно производство след два одитни доклада, които сочели злоупотреби. Мюмюн каза, че на 2 съдебни инстанции е потвърдено, че дисциплинарното уволнение е законосъобразно.

„Незаконни са действията на тези, които в паника, незнание и нежелание да се съобразят с хората предприемат насилие, злоупотребяват с властта, погазват правата на българските граждани и погазват Конституцията”, каза Искра Михайлова. „Радев си позволи от Министерския съвет да раздава присъди, да обяснява как трябва да действат независими органи, да дава квалификации за българската прокуратура, да се интересува от разследвания и да привиква в същите тези кабинети служители на МВР и ДАНС”, каза още тя.