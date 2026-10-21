Кметът на Белица Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС, беше отведен с белезници в ареста след специализирана операция на ГДБОП и ДАНС в града. Той е задържан за срок до 72 часа и му е повдигнато обвинение. По данни на NOVA Ревански вероятно ще бъде откаран в Бургас, но разследването не е свързано с ВиК проблемите в региона.

Извеждането му премина при силно напрежение и в присъствието на множество хора, които скандираха името му. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите.

По-рано днес в града пристигнаха членовете на парламентарната група на партия „Движение за права и свободи“.

По време на извеждането на кмета събралите се граждани скандираха „Ради, Ради“. Майката на Ревански припадна на фона на случващото се. Напрежението се пренесе и към представителите на медиите, които отразяваха акцията. Местен жител започна да бута телевизионните камери и да пречи на журналистическите екипи да изпълняват работата си.

Спецакция на ГДБОП и ДАНС в Белица, изземват документи от дома на кмета (ВИДЕО+СНИМКИ )

Самият Ревански направи кратък коментар, в който противопостави действията на властите на подкрепата, която според него Делян Пеевски е оказвал на хората. „Г-н Пеевски даваше хляб на хората, а сега дават зрелище“, заяви кметът на Белица.

Пеевски също реагира остро. „Не на диктатора Радев!“, заяви той пред събралите се. Обръщайки се към Ревански, лидерът на ДПС го увери, че има подкрепата му. „Ради, няма да се тревожиш. Тези хора разбират само от репресия. Всичко направихме заедно, с теб сме“, каза Пеевски. Той определи случващото се като „срам и диктатура на Радев“ и заяви, че подобни действия са недопустими в демократична европейска държава. По думите му гражданите не трябва да изпитват страх. Пеевски подчерта, че подкрепя полицейските служители да изпълняват достойно задълженията си, но не и да бъдат използвани, по неговите думи, в услуга на диктатура.

По-рано в сряда служители на ГДБОП и ДАНС започнаха специализирана операция в Белица. Проверки и изземване на документи и компютърни конфигурации бяха извършени както в дома на кмета Радослав Ревански, така и в сградата на общинската администрация. По информация на NOVA разследването е свързано с обществени поръчки, включително такива с участието на Агенция „Пътна инфраструктура“, и европейски проекти за значителни средства.

Операцията започна около 8 часа сутринта. Заради действията на разследващите административното обслужване на гражданите в общината беше преустановено.

Пеевски: Олигархията е в кабинета на премиера

Акцията в Белица се проведе ден след полицейска операция в община Сунгурларе, при която беше отведен кметът Димитър Гавазов. Там също бяха иззети документи, свързани с обществени поръчки и финансови операции. Няма информация какви конкретни обвинения, ако има такива, са повдигнати на Радослав Ревански.

Пред Община Белица днес има засилено полицейско присъствие. На място са полицейски служители, както и жандармеристи и служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Шишков за акцията в Белица: Не знам кои обществени поръчки се разследват

На министърът на регионалното развитие беше попитан за задържането на кмета на Белица Радослав Ревански при акция, за която се съобщава, че е свързана с европейско финансиране и обществени поръчки, включително на АПИ.

Шишков заяви, че не разполага с информация кои конкретни обществени поръчки са обект на разследването. Той обаче припомни, че самият той е подавал сигнали до прокуратурата за предполагаеми нарушения при изпълнението на инфраструктурни проекти.

Сред посочените от него случаи са четвъртият лот на автомагистрала „Хемус“, Северната скоростна тангента и процедури, свързани с възлагането на строителството на магистралата.

Министърът заяви, че очаква развитие по тези сигнали, и посочи, че по отношение на четвъртия лот на „Хемус“ има досъдебно производство. Той изрази предположение, че е възможно скоро да бъдат предприети следващи действия от прокуратурата, но подчерта, че предпочита да коментира подробностите след приключване на съответния етап от разследването.