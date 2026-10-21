Снимка: БГНЕС
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Лидерът на ДПС отговори на Румен Радев от кулоарите на парламента
Делян Пеевски отговори на Румен Радев от кулоарите на парламента. Той упрекна управляващите в натиск върху кметове и партии.
„С интерес слушах Румен Радев как разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имаме информация, че професионалното ръководство на МВР и ДАНС постоянно е на сбирки с него. Всички тези акции, които се случват в момента в Белица, в Сунгурларе, се разпореждат от него. Той е взел всички функции. Според мен не знае кой е. Всичко е смесено в главата му. Гледах тази злоба и това безсилие", заяви Пеевски.
Според него министър-председателят се страхува от протеста вчера и от изследванията на агенциите. „Слушах за върха на олигархията, аз мога да го назова. Върхът на олигархията са Румен Радев и Николай Копринков. Да седнат пред огледалото в кабинета на премиера и да се видят. Всичко отива при тези двама души. Могат спокойно да викнат Демерджиев и той да ги разкрие с блестящия си детективски ум", допълни той.Редактор: Габриела Павлова
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