Делян Пеевски отговори на Румен Радев от кулоарите на парламента . Той упрекна управляващите в натиск върху кметове и партии.

„С интерес слушах Румен Радев как разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имаме информация, че професионалното ръководство на МВР и ДАНС постоянно е на сбирки с него. Всички тези акции, които се случват в момента в Белица, в Сунгурларе, се разпореждат от него. Той е взел всички функции. Според мен не знае кой е. Всичко е смесено в главата му. Гледах тази злоба и това безсилие", заяви Пеевски.

Според него министър-председателят се страхува от протеста вчера и от изследванията на агенциите. „Слушах за върха на олигархията, аз мога да го назова. Върхът на олигархията са Румен Радев и Николай Копринков. Да седнат пред огледалото в кабинета на премиера и да се видят. Всичко отива при тези двама души. Могат спокойно да викнат Демерджиев и той да ги разкрие с блестящия си детективски ум", допълни той.

Редактор: Габриела Павлова