„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията. Най-сетни се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят”. Това заяви на редовното заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев относно акцията, която се проведе във вторник . Припомняме, че кметът на Сунгуларе инж. Димитър Гавазов бе отведен за разпит.

Според него „схемата започва да се разплита и очаква това да бъде само началото”.

„При встъпването на нашето правителство дадох много ясен знак, че ние няма да допускаме грешките на другите. Няма да превишаваме правата си, ще спазваме разделението на властите и ще се движим изцяло в руслото на закона. Но и няма да спрем, докато правоохранителните органи, не стигнат до върха на олигархичната пирамида”, допълни Радев.

Антиправителствен протест в центъра на София

„На заседанията на Министерския съвет не коментирам ръководителите на политическите партии, но днес ще наруша този принцип. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното, водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия арогантен стил на говорене и действие. Но и са изнервени, защото вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи, кръвосмешения политически партньори. Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а поставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното. Но аз очаквам и да стават по-изнервени. Защото досега всички усилия на ДАНС и МВР да стигнат стойностни разкрития катастрофираха в прокуратурата. И на централно, и на регионално ниво. Но от вчера това се промени”, добави Радев.

Редактор: Габриела Павлова