Граждани излязоха на протест пред Президентството. Той е организиран в социалните мрежи и е под наслов: „Вашият „мир” е капитулация! Вашата „дипломация” - изолация! Колко още ще се преструваме, че не виждаме какво се случва пред вратата ни?”.

Сред организаторите са бившите министри Тодор Тагарев и Борислав Сандов, както и бившият депутат от ПП-ДБ Лена Бориславова.

Студенти по медицина и млади лекари излизат на протест пред Министерството на здравеопазването

Видео: Стоян Нешев, NOVA

Според хората на протеста сигурността не се гарантира с пожелания, а мирът не се пази с отстъпление пред агресията. Хората в Триъгълника на властта са недоволни и от президента Илияна Йотова. Чуват се и възгласи „Оствка!”.

По-рано премиерът коментира протеста. „Целта е Бойко Борисов и Делян Пеевски да се върнат във властта, България да бъде въвлечена във войната, а Асен Василев да изготви бюджет, който ще ни довърши", смята той. Самият Василев покани Радев на протеста.