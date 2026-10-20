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Според хората, включили се в него, сигурността не се гарантира с пожелания
Граждани излязоха на протест пред Президентството. Той е организиран в социалните мрежи и е под наслов: „Вашият „мир” е капитулация! Вашата „дипломация” - изолация! Колко още ще се преструваме, че не виждаме какво се случва пред вратата ни?”.
Сред организаторите са бившите министри Тодор Тагарев и Борислав Сандов, както и бившият депутат от ПП-ДБ Лена Бориславова.
Студенти по медицина и млади лекари излизат на протест пред Министерството на здравеопазването
Видео: Стоян Нешев, NOVA
Според хората на протеста сигурността не се гарантира с пожелания, а мирът не се пази с отстъпление пред агресията. Хората в Триъгълника на властта са недоволни и от президента Илияна Йотова. Чуват се и възгласи „Оствка!”.
По-рано премиерът коментира протеста. „Целта е Бойко Борисов и Делян Пеевски да се върнат във властта, България да бъде въвлечена във войната, а Асен Василев да изготви бюджет, който ще ни довърши", смята той. Самият Василев покани Радев на протеста.
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