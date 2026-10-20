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Те настояват предизборните обещания да бъдат изпълнени
Студенти по медицина и млади лекари излизат на протест пред Министерството на здравеопазването във вторник. Те настояват предизборните обещания да бъдат изпълнени, а сред тях са работещ портал за специализации, електронни книжки на специализанта и реформи за достойно възнаграждение на труда.
Сред исканията им са още реформа, която да позволи на пациентите да доплащат по-малко за медицинска грижа.
„Бъдеще в България”: Младите медици отново излязоха на протест (ВИДЕО+СНИМКИ)
Протестът е с начален час 18 часа и ще продължи с шествие до Народното събрание.Редактор: Дарина Методиева
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