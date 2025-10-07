Студентите по медицина излязоха на нов протест под надслов „Бъдеще в България”.

Исканията им са за по добри условия на труд за специализантите и младите лекари. Те настояват за минимално основно възнаграждение в размер на 150% от минималната работна заплата.

Снимка: Анна Карадакова, NOVA

През лятото на първо четене бяха приети законови промени с по-добри условия за младите лекари, но студентите искат законопроектите да бъдат гласувани окончателно, за да се заложат в бюджета за 2026 г.

Протестът започна пред сградата на Министерство на здравеопазването и стигна до "Орлов мост". Шествието блокира временно част от движението в центъра на София, а организаторите обещават да излизат на демонстрация всяка седмица, докато не получат отговор от властта.

„Причината да протестираме днес е, защото срещаме неуспех с изпълнението на исканията от предишните протести. Институциите и властите на искат да не обърнат внимание”, каза стажант-лекарят д-р Калина Божилова.

По нейни думи последната среща на Здравна комисия с младите медици е била на 30 юли, а след това е създадена работна група, за да може да се работи по-конструктивно по този проблем. Божилова подчерта, че на нито една от срещите не е присъствала Теменужка Петкова, което напълно ги обезсмисля.

„На този етап искаме да чуем някакво предложение. Няма никакви наченки да се подпише колективен трудов договор. Никой от нас не е тръгнал а излиза в чужбина. На мен мечтата ми е да лекувам българските пациенти и да си остана тук. Явно трябва да станем по-настъпателни”, добави стажан-лекарят.

„Отново излизаме на протест, тъй като за последните няколко месеца ние не срещнахме подкрепа от политиците и Министерството на здравеопазването. Имахме много срещи с тях, а нещата се движат много по-бавно от обещаните срокове”, заяви д-р Белослава Томова в ефира на NOVA NEWS.

Тя изрази притеснения, че за поредна година ще бъде приет бюджет, като искания им няма да бъдат съобразени. Тя подчерта, че не настояват само за възнаграждение, а и за добри условия на труд.

„Самата аз обмислям напълно сериозно да замина за чужбина, затова призовавам обществото също да се запознае с проблемите на здравеопазването и заедно да правим промени”, подчерта младият лекар.

Снимка: Анна Карадакова, NOVA

Коментар дойде и от здравния министър Силви Кирилов. Той посочи, че вече са взети мерки. Във връзка с исканията за повече пари Кирилов уточни, че ведомството, което той стопанисва, не е финансово министерство, от което зависи въпросът със заплатите.

"Може би ще искат Слънцето да изгрява от Запад, но аз не мога да го осигуря. Същото е и с финансите. В момента здравната система не се крепи на младите лекари, а на тези, които са били преди 15 години специализанти", заяви Кирилов.