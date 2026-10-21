Спецакция на ГДБОП в Белица. Тече изземване на документи в дома на кмета Радослав Ревански, където е и той самият, научи NOVA.

Претърсвания и изземвания на документация се провеждат и в сградата на Общината.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: БТА

Спецакция на ГДБОП в няколко града, има десетки задържани, кметът на Сунгурларе е отведен на разпит (СНИМКИ)

Акцията на ГДБОП и ДАНС е заради обществени поръчки, свързани с Агенция "Пътна инфраструктура" и европроекти за милиарди.

Малко след като стана ясно за акцията, в Белица пристигнаха и представители на парламентарната група на ДПС, от чиито редици е избран той. Ревански е и един от заместник-председателите на партията.

„Виждате нечувано полицейско присъствие. Хората не са виновни, полицията не е виновна. Виновни са техните началници. Виновен е премиерът Радев. Той изтърва цените и положението е много зле. Не знам защо приписа протестите на нас, но ако има такива, ще ги подкрепим. Протести в полза на хората, протести да не се възстанови Държавна сигурност. ДАНС в момента се ръководи от един слуга. Съжалявам, че ние сме го подкрепили за председател, извинявам се на всички. Пламен Тончев се превърна в един слуга на Радев. Какъвто явно е бил, но се е укривал. Много грозно. Демерджиев знаем, че си е бил винаги негов слуга. Смятах, че Тончев достойно ще служи на България”, заяви Делян Пеевски в Белица.

Видео: Антон Чавдаров

"Това е пълно безсилие. Управляващите са уплашени от всичко, което се случва в страната, и от огромното обществено недоволство. Цените летят, както казах, в космоса. Те не се справят. Горивата поскъпнаха два пъти и нещо, при положение че имаме и рафинерия, която в момента се управлява от държавата. На какво се дължи това? Това са въпросите към Румен Радев персонално, а не към някой друг", заяви Пеевски,

По думите на лидера на ДПС "трябва да има евтин ток за хората, а не търговците на електроенергия да печелят". "Но енергетиката е превзета от неговите касиери. Има само една касичка. И тази касичка се казва Николай Копринков", изтъкна той.

А по повод акцията в Белица изтъкна: "Да бъда ясен. Това е еманацията на насилието, на диктатурата. Нищо няма да направят стози огромен натиск. Разбрахме едно - че премиерът е полицай, следовател, прокурор, шеф на ДАНС и шеф на ГДБОП. Всичко е събрано в един човек. Всичко това, което виждате днес, е предопределено".

Малко по-късно кметът на Белица Радослав Ревански беше отведен с белезници в ареста. По време на извеждането на кмета събралите се граждани скандираха „Ради, Ради“. Майката на Ревански припадна на фона на случващото се.

Самият Ревански направи кратък коментар, в който противопостави действията на властите на подкрепата, която според него Делян Пеевски е оказвал на хората. „Докато г-н Пеевски даваше хляб на хората, сега властта дава зрелище“, заяви кметът на Белица.

Пеевски също реагира остро. „Не на диктатора Радев!“, заяви той пред събралите се.

Обръщайки се към Ревански, лидерът на ДПС го увери, че има подкрепата му. „Ради, няма да се тревожиш. Тези хора разбират само от репресия. Всичко направихме заедно, с теб сме“, каза Пеевски.

Той определи случващото се като „срам и диктатура на Радев“ и заяви, че подобни действия са недопустими в демократична европейска държава. По думите му гражданите не трябва да изпитват страх. Пеевски подчерта, че подкрепя полицейските служители да изпълняват достойно задълженията си, но не и да бъдат използвани, по неговите думи, в услуга на диктатура.

Снимка: БТА

Във вторник при акция на ГДБОП и ДАНС арестуваха кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Спецполицаи влязоха в сградата на Общината и иззеха документация по обществени поръчки и финансови операции от местната администрация.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Станимира Шикова