В четвъртък преваляванията постепенно ще затихват, като най-дълго ще се задържат над Източна България. В същото време над югозападните райони и западните части на Горнотракийската низина облаците ще започнат да се разкъсват и намаляват. Очаква се слаб до умерен вятър със западна и северозападна компонента, докато по долината на река Струма и в източните райони въздушните маси ще нахлуват от север.

Температурите в ранните часове ще варират от 6 до 11 градуса, а през деня термометрите ще отчитат между 12 и 17 градуса. За столицата се прогнозират около 6 градуса сутринта и максимум до 11 през деня. Стойностите на атмосферното налягане ще останат стабилни и близки до обичайните за този месец.

По крайбрежието на Черно море ще преобладава мрачно и дъждовно време, съпроводено от слаб до умерен север-северозападен вятър. Дневните температури там ще достигнат 13 -15 градуса, а морската вода ще запази температура от 16 до 17 градуса при вълнение около 3 до 4 бала.

За планините се прогнозира предимно облачно време, като валежи от дъжд ще има основно в масивите на Стара планина, Рила и Пирин. По високите върхове над 2000 метра ще прехвърча сняг, но в следобедните часове валежите ще започнат да спират. Вятърът ще бъде умерен, на моменти до силен, ориентиран от север-североизток. На 1200 метра надморска височина максималната температура ще достигне около 8 градуса, а на 2000 метра ще бъде не повече от 3.

Тенденцията за сравнително хладно и облачно време с дъждове ще се запази и през следващите няколко дни. В петък преваляванията ще се концентрират главно в източната половина и планинските масиви, докато в събота ще обхванат по-широк периметър в северозападните райони. Очакваните минимални температури ще останат в интервала 6 - 11 градуса, а дневните максимуми ще се движат между 11 и 16 градуса.

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Редактор: Цветина Петрова