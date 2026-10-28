Глоби за близо 310 хил. евро заради заблуждаващо представяне на продукт с над 95% немлечни мазнини като масло потвърди на първа инстанция Административният съд в София. Санкциите са наложени на компаниите „Клас фуд“ и „Алфа СД“ заради предлагането на продукта „Deutsche Markenbutter”, който според лабораторни изследвания съдържа над 95% немлечни мазнини.

Сред откритите съставки са палмово масло, мазнини от кокосови и палмови ядки, соево и слънчогледово масло, както и свинска мас, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията.

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Съдът е приел, че решението на КЗК е законосъобразно. Потвърдено е и че размерът на санкциите съответства на тежестта и продължителността на нарушенията.

Междувременно КЗК продължава проверките си за нелоялни търговски практики на пазара на храните. Комисията проучва ценовата политика на големите търговски вериги и отношенията им с производители и доставчици. Според регулатора са събрани доказателства по две производства, които в момента се анализират.

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Очаква се едно от тях да приключи с решение в рамките на около десет дни. При установено нарушение законът предвижда имуществена санкция до 10% от общия оборот на съответното предприятие за предходната финансова година.

КЗК проверява и отстъпките, надценките и договорните условия между производители, доставчици и търговски вериги. Според комисията в някои случаи тези условия могат да доведат до продажба на стоки на себестойност или под нея.

Регулаторът извършва и предварително проучване по сигнали за значителни разлики в надценките на сходни продукти от различни доставчици.

Редактор: Габриела Павлова