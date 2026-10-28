Пореден провален опит за извънредно заседание в парламента. Депутатите отново не събраха кворум за изслушване на премиера Румен Радев и вътрешния министър Иван Демерджиев. Регистрираха се само част от управляващите. Липсваха и депутати от опозицията, която всъщност поиска извънредното заседание, включително почти цялата група на „Възраждане”. Предложена беше темата за палежа на антените „Старлинк”. Изслушване трябваше да има и за процедурата за помилването на двама наркодилъри.

Министър-председателят и министърът на вътрешните работи обаче дойдоха и отговориха на част от основните въпроси, свързани с палежа на антените.

„Явихме се, разбира се. Ние никога не сме отказвали изслушване пред българския парламент, за разлика от други правителства”, заяви Радев.

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В отговор на въпроса защо само част от депутатите на ПБ бяха в зала той обяви:

„Те са ангажирани с предизборната кампания и все пак видях, че има хора тук - трябва да ги поздравим. Както знаете, на 9 октомври беше извършен палеж на тези антени. Искам да поздравя службите и МВР, че в рамките на часове успяха да разкрият извършителите, които вече бяха напуснали територията на страната”.

Извършителите на палежа са ясни, но мотивите все още - не, твърди вътрешният министър.



„Те са немски граждани. Проучили сме внимателно всичките им прояви назад във времето. Доколкото разбирам на 18 октомври са извършили подобно деяние на територията на друга държава членка на Европейския съюз. Очакваме да бъдат предадени на българските власти”, каза Демерджиев.

От „Демократична България”, които също присъстваха на брифинга на Радев, обявиха, че заради проваленото заседание остават незададени въпроси.



„Радев с танцувална стъпка и Демерджиев ни обясниха че всичко е наред. Само че тъй като не бяха на заседанието на НС, нямаше как да отговорят на истинските въпроси. Как е възможно двама 19-годишни да подпалят антените и българските служби нищо да не знаят?”, попита Ивайло Мирчев.

Критики имаше и заради процедурата по Бюджет 2027. Според премиера има забавяне заради съгласувателна процедура с Европейската комисия.

ПП: Ако бюджетът беше толкова хубав, щяха да го покажат преди изборите

„Имаме няколко спорни въпроса, които в момента изчистваме. Не искам да бързам, защото ако ние не ги договорим, това ще се отрази на доходите на хората, което не искам да допускаме”, обясни Радев.



„Ако бюджетът беше толкова хубав, щяха да го покажат и да спечелят изборите. Обикновено, когато управляващите крият нещо, е тесла за българските граждани и бизнес. Радев преговарял с ЕК - такава процедура няма", заяви Асен Василев от „Продължаваме Промяната”.



От партията вече подготвят нова подписка за ново извънредно заседание следващата седмица.