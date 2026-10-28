Избори, арести на кметове и извършена ли е агитация от Министерския съвет? В отговор на тези обвинения към управляващите след арестите на кметове от ДПС Румен Радев отрече те да са предизборни.

Междувременно ЦИК разгледа жалбите срещу прессъобщението на Министерския съвет за агитация за един от кандидатите за президент. Към момента в комисията са постъпили над 100 жалби. Това, което решиха, е да изпратят писмо до Сметната палата, с което да попитат дали Министерският съвет е използвал публичен ресурс за агитация. Все още обаче ЦИК не се е произнесла по жалбите, които се отнасят пряко до нейните правомощия.

След като преди седмица кметове на ДПС бяха изкарани с белезници от общините им, премиерът отново обясни - арестите са след събрани доказателства. По думите на Радев арестите на кметовете на Сунгурларе и Белица нямат нищо общо с етнически, политически и предизборни въпроси.

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"Нека не се спекулира по тази тема. Просто вече над полицията няма политически чадър, и над службите. И там, където има читава работеща прокуратура, където е имало злоупотреба с публични средства, естествено е да стигнем до такива процеси", заяви Румен Радев.

От ДПС обаче обвиниха властта, че действията им са били планирани от по-рано. Мотивираха се с това, че началникът на бургаския затвор е вписал имената на Радослав Ревански и Димитър Гавазов в списъците за гласуване още преди мерките им за неотклонение.

"Директорът на затвора предварително е знаел, че Ревански и Гавазов ще бъдат оставени в ареста", посочи Калин Стоянов от ДПС.

"Тези арести с кошаревски свидетели и с търсене на доблестни прокурори из страната с фалшиви свидетелски показания говорят за една организирана престъпна група на най-високо ниво, която предопределя кой да бъде арестуван и след това се търсят доблестни прокурори, доблестни съдии, с доблестната ни полиция, с доблесния ни вътрешен министър, с доблестния ДАНС, висичко това по заповед на доблестния ни диктатор", коментира Хамид Хамид.

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Директорът на затвора в Бургас Николай Стоянов заявява за БТА, че е изпълнил решение на ЦИК и отрича да е знаел предварително какво ще се случи със задържаните кметове. Уточнява и че това е процедура, която се прави преди всички избори. В случая изискването на ЦИК е било до 48 часа преди вота общините да бъдат уведомени за лицата в избирателните списъци.

Стоянов допълва и че е трябвало да изпрати списъка на лицата, които имат право да гласуват в затвора в Бургас, за да могат да бъдат заличени от списъците по постоянен адрес и да не се дублират имената.

В същото време продължават да валят жалби в ЦИК за агитация в отразяването от пресцентъра на Министерския съвет на думите на Румен Радев в деня след първия тур на вота.

"Зависи как ще се подаде тази информация. Кога започва кампанията? Ние в какъв период бяхме тогава? Това съобразихте ли го?", коментира министър-председателят.