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Удареният край нос Калиакра кораб е потънал
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Има препоръки всички кораби да плават в териториално море, заяви капитан Димитър Димитров
Черно море вече е обявено за зона с военен риск. Има препоръки всички кораби да плават в териториално море, но финалното решение е на корабосбоственика. Разбира се, при опасност, капитанът може да се отклони от нареждането. Това каза президентът на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани Димитър Димитров в ефира на „Здравей, България”.
Той посочи, че атаките по търговски кораби може да доведат до оскъпяване при превоза на стоки.
Капитан Тодор Георгиев пък коментира, че е важно да се установи какво е превозвал удареният в сряда кораб, за да се прецени дали потъването му крие опасности. Той обаче подчерта, че контейнерите, които са били на борда, са добре затворени. Риск е да не бъдат ударени от друг преминаващ кораб, допълни той.
Удареният край нос Калиакра кораб е потънал
Георгиев беше категоричен, че дроновете, ударили плавателния съд край нос Калиакра, са руски. По отношение на противодействието на подобни атаки капитанът каза, че може да има постоянно патрулиране и при подаване на информация за дронове, те да бъдат унищожавани над морето.
Целия разговор гледайте във видеото.
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