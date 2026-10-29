Астрономи откриха кандидат за нова планета джудже отвъд Плутон. Обектът, получил временното наименование „E-D-138“, е засечен от нов телескоп, разположен на връх в Чили.

Към момента Международният астрономически съюз признава пет планети джуджета. Макар засега новооткритият обект да е само кандидат, се смята, че той е по-голям от Церера - най-малката от досега признатите планети джуджета.

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Според учените ще са необходими няколко месеца, за да се потвърдят точните му размери.

Редактор: Ивета Костадинова