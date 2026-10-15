Намериха мъж в кома в асансьор на столичното метро. Той бил открит около 13 часа в асансьор на метростанция "Жолио Кюри", съобщиха от СДВР за NOVA. Пострадалият бил откаран в болница "Света Анна", където по-късно починал.

От „Метрополитен“ ЕАД определят случилото се като "извършено тежко криминално престъпление". На място е извикана Спешна медицинска помощ. Уведомени са органите на реда, които работят по случая в рамките на своите компетенции. Районът е отцепен и се извършват следствени действия.

Три часа по-късно - около 16 ч., при друг случай мъж скочил на релсите на друга метростанция. Той е жив, но няма данни за неговото здравословно състояние. Движението по линия 1 на софийското метро беше временно забавено заради инцидента на метростанция „Александър Малинов“, потвърдиха от „Метрополитен“ ЕАД. В рамките на няколко минути той бил изведен от релсовия път с помощта на служители на „Метрополитен“ ЕАД и полицейски служители, след което движението на влаковете било възстановено. В момента мотрисите се движат на нормален интервал.

„Метрополитен“ ЕАД призовава пътниците да спазват правилата за безопасност в метрополитена и напомня, че при подобни ситуации бързата реакция на служителите е от ключово значение за ограничаване на риска и недопускане на по-сериозни последствия.